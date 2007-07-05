Помер видавець ”Дзеркала тижня”

Вчора в Нью-Йорку помер 56-річний видавець суспільно-політичного тижневика "Дзеркало тижня", американський бізнесмен Юрій Орликов. Про це РБК-Українаповідомили в редакції газети.

Ю.Орликов народився в м. Одеса. У січні 1994 р. він разом з Володимиром Мостовим, нині головним редактором газети, почав видавати "Дзеркало тижня" як щотижневий дайджест російськомовної американської газети "Нове російське слово".