Янукович діє за принципом «Що ж це все їм віддавати, чи що?»

ВОНИ ПОВИННІ ДО СУДУ НЕ АЗАРОВА ВИКЛИКАТИ, А ПУТІНА

Газовий контракт – історія особлива, тому що вони тепер повинні до суду, за логікою, не Азарова викликати, а Путіна, взагалі-то. І тому сьогодні ми маємо заяву Кремля і заяву МЗС про те, що «хлопці, це вам не ай-яй-яй». Більш того, коли Микола Азаров, голова уряду України був у Росії..Путін недвозначно і публічно під камери сказав «Ми розуміємо політичну складову справи Тимошенко».

Москва абсолютно точно вважає, що це історія внутрішньополітична, це боротьба за владу. І більш того, один громадянин з оточення Володимира Володимировича мені прямо сказав «Ну, вони роблять з неї другого Ходорковського». При цьому у неї рейтинг як у політика крутіше був, ніж у Ходорковського.

Тобто тут зійшлося дуже багато всього і, звичайно, арешт, зміна запобіжного заходу за неповагу до суду – це, ось, неправильний перехід вулиці абсолютно. Вона що, буде краще поводитися в суді, будучи під арештом?

...Я нагадаю історію з дзвінком віце-президента США Байдена, коли стало відомо, що Тимошенко ось-ось "приймуть" (це якраз 1,5 місяця тому, першого разу, коли це було), був нічний дзвінок, як мені розповідали, віце-президента Байдена Януковичу, він його підняв із ліжка і сказав, що це не є добре. Наступного дня генеральний прокурор України запросив послів великих держав, і європейських послів, і сказав: «Ні-ні, ми її саджати поки не будемо».

Але, мабуть, ситуація зайшла досить далеко, що Януковичу потрібно вирішити це питання. Невблаганно наближаються вибори, невблаганно наближається реструктурування політичних сил, усередині його власної команди великі розбіжності, йому потрібно цементувати команду, по-перше, на спільного ворога, а, по-друге, позбавитися Юлії Володимирівни.

ЯНУКОВИЧ ВИПАЛЮЄ ПОЛЯНУ

Януковичу потрібно позбутися свого видимого суперника, можливого переможця на наступних виборах. Справа не в рейтингу зараз – до виборів ще далеко. А справа в тому, що Юлія – це фігура дуже потужна в українській політиці і становить реальну загрозу для другого терміну Януковича і для його команди.

Зараз реально влада персоніфікована і реально Янукович будував весь цей час і побудував або знаходиться в процесі будівництва вже даху вертикалі влади. Реально Янукович є тією людиною, яка ухвалює рішення. Ми бачимо рівень прем'єр-міністра, ми бачимо рівень людей, яких він призначає. Він реально підлаштовує під себе. Це абсолютно путінська поведінка, особливо періоду 2004-2006 року.

Янукович іде абсолютно шляхом нинішньої російської влади: знищення опозиції реальної як суперника на виборах. Тому що на сьогоднішній день, на мій погляд, тільки Юлія Тимошенко могла б на наступних президентських виборах (якби вони йшли за колишніми правилами, тобто досить вільно), зібрати, ну, там, половину або трохи менше-трохи більше населення.

А більше ніяких лідерів такого масштабу як суперників Януковича поки не бачимо. Це означає, що Віктор Янукович за відомою фразою «Що ж це все їм віддавати, чи що?» випалює поляну, прибираючи суперників, кого приймаючи в уряд як Сергія Тігіпка і потім зводячи на нуль просто (Тігіпко зараз пішов на нуль), а кого видавлюючи, порушуючи кримінальні справи, і садить – це моя точка зору, це моя думка – відправляє за грати.

Олексій Венедіктов, головний редактор радіостанції "Эхо Москвы"

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