Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Наталію КРАСНЯНСЬКУ – переможницю Міжнародного конкурсу виконавців естрадної пісні «Слов’янський базар у Вітебську».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Це – Ваша перша серйозна перемога на творчому полі. Виступ на конкурсі – лише гілка, яка обов’язково розквітне в творчості і в житті. Ваш молодий голос запам’ятає Європа, світ», – йдеться у привітанні Президента.

В.ЮЩЕНКО побажав Наталії творчого зростання і висловив подяку всім тим, хто допомагав їй здолати співочу вершину.