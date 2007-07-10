Ющенко привітав Наталію Краснянську
21:57, 10 липня 2007Разное
1106
...і подякував усім, хто їй допомагав
|Наталія Краснянська
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
«Це – Ваша перша серйозна перемога на творчому полі. Виступ на конкурсі – лише гілка, яка обов’язково розквітне в творчості і в житті. Ваш молодий голос запам’ятає Європа, світ», – йдеться у привітанні Президента.
В.ЮЩЕНКО побажав Наталії творчого зростання і висловив подяку всім тим, хто допомагав їй здолати співочу вершину.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter