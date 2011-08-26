Акція проти звільнення торговця наркотиками з-під суду (фото)
04:17, 26 серпня 2011Разное
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Репортаж з Маріуполя
Учасники акції протесту "Обридло" в Маріуполі. Учасники акції зібралися біля будинку, де живе обвинувачена раніше в торгівлі наркотиками К. Кілька місяців тому Маріупольський суд призначив їй міру покарання - 7 років позбавлення волі. Але днями Апеляційний суд Донецької області звільнив її з-під варти в залі суду.
Учасники мітингу не згодні з ухвалою суду і свій протест висловили у черговій акції громадського протесту "Обридло".
Фото Миколи Рябченка / УНІАН
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