Майбутнім абітурієнтам готується удар нижче пояса

Ще не встигло українське суспільство осмислити результати цьогорічної вступної кампанії, як Міністерство освіти і науки, молоді та спорту «порадувало» новацією. За інформацією прес-службицього відомства, у 2012 році планується збільшити так званий «прохідний» бал сертифікату зовнішнього оцінювання - із 124 до 162. Зовсім, як у тій приказці: «Чим би дитя не тішилося, лиш би не плакало….» Але плакати від таких, з дозволу сказати, утіх будуть абітурієнти-2012 та їхні батьки.

Як свідчать результати зовнішнього оцінювання за всі попередні роки, поріг 162 бали за рейтинговою шкалою переступають трішки більше, як 40 відсотків тих, хто складає зовнішнє оцінювання. Отже, якщо на тестування, скажімо, з фізики у наступному році прийдуть лише ті, для кого фізика є справжнім предметом вибору, то потенційні можливості стати студентом отримають лише 40-45 відсотків абітурієнтів. Решті доведеться із своєю мрією розпрощатися.

Тяжко зрозуміти логіку ініціаторів цієї новації. Чому 162 бали, а не скажімо 154 чи 145? Чому взагалі не відмовитися від будь якого «прохідного балу», встановлюючи його «височайшим повелением», і не дати право самим університетам визначати поріг прохідності?

На жаль, відповіді на ці питання немає, бо з точки зору тестології, та й елементарної педагогіки, тут немає про що дискутувати. Це рішення не вплине ні на якість підготовки випускників загальноосвітніх шкіл, ні на якість відбору абітурієнтів для навчання в університетах. Але те, що воно дуже боляче вдарить по значній кількості майбутніх студентів, то в цьому немає сумнівів. І примусить їх та їхніх батьків шукати шляхи вирішення цього питання. Звичайно, не за рахунок власних знань…

Ми ж можемо дати майбутнім абітурієнтам одну пораду: умовляйте реєструватися на зовнішнє оцінювання в наступному році бабусь, дідусів, сусідів, друзів, кумів, сватів… Нехай вони прийдуть на тестування, спробують відповісти на два-три завдання… Це необхідно для того, щоб збільшити кількість учасників ЗНО. Тоді кількість тих, хто переступить поріг в 162 бали зросте. Зростуть і Ваші шанси стати студентом. А відповість за таку «новацію» бюджет, бо зростання кількості зареєстрованих неминуче приведе до збільшення його видатків… Тож уперед, абітурієнт-2012

Ігор Лікарчук, директор МБО «Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти»