Ікону-вітраж добре видно як зсередини храму, так і ззовні

У Чернігівському храмі Всіх святих встановили унікальний вітраж - ікону Воскреслого Христа.

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте богослужіння та освячення ікони провів єпископ Чернігівський та Новгород-Сіверський АМВРОСІЙ.

Меценатом встановлення вітража став благодійний фонд „Рідний дім”, який опікується проблемами дітей. Як зазначила почесний президент фонду Леся СОФІЄНКО, Чернігівська земля завжди славилася своїми святими, а в цьому храмі вони всі присутні, щоб благословляти дітей на їхню дорогу життя. „Ми вважаємо, що наші діти без духовної святості не можуть стати тими громадянами, яких ми хотіли їх бачити”, - наголосила вона.

Вітраж із зображенням ікони Воскреслого Христа створений у Росії. Його площа – 72 кв. м (12 м – висота і 6 м – ширина). Фахівці використали для створення вітража спеціальне скло із застосуванням новітніх технологій, тому ікону можна добре роздивитися як зсередини храму, так і ззовні.