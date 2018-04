Знайшлося джерело витоку в Інтернет сьомого ”Гаррі Поттера”

Витік змісту роману Джоан Роулінг "Harry Potter and the Deathly Hallows" в інтернет, про який стало відомо 17 липня 2007 року, стався з вини американського оптового дистриб`ютора - компанії Levy Home Entertainment. LHE та інтернет-магазину DeepDiscount.com, які порушуючи ембарго на продаж книги до опівночі 21 липня 2007 року відправили певну кількість екземплярів покупцям поштою, повідомляє Лента.руз посиланням на Reuters.

Перші копії досягли читачів саме у вівторок 17 липня. Їхня кількість відносно невелика: за оцінками видавництва Scholastic, це "сота частка відсотка" від загального тиражу, тобто приблизно 1200 примірників (тираж становить 12 мільйонів). Хтось з одержувачів книги не полінувався і сфотографував всі сторінки романа і виклав знімки у файлообмінні мережі. За оцінками компанії BigChampagne Media Measurement, на середу 18 липня щосекунди в світі завантажували файли з романом.

Видавництво Scholastic заявило про готовність судитися з Levy Home Entertainment.

Мічіко Какутані, провідний літературний критик газети The New York Times, яка надрукувала 19 липня рецензію на "Harry Potter and the Deathly Hallows", розповіла, що змогла купити роман в одному з нью-йоркських магазинів, в якому, отже, також було порушене ембарго.

Представники Scholastic звернулися до всіх, хто вже дістав доступ до тексту, не розкривати сюжет романа до суботи 21 липня, коли він офіційно надійде в продаж.