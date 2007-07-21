Сьогодні найвищим будинком у світі стала недобудова (2 фото)

"Дубайська вежа" (араб. - Burj Dubai), що споруджується в Об`єднаних Арабських Еміратах, стала найвищою будівлею в світі.

Заввишки вона досягла сьогодні 512,1 метра. Будівництво триває.

Таким чином "Дубайська вежа" обігнала 509-метровий хмарочос "Тайпей 101" в столиці Тайваню, який до нині вважався найвищою будівлею у світі.

Точне значення висоти Burj Dubai – комерційна таємниця, що ретельно охороняється. Ймовірно, це буде 700-800 метрів.

Забудовник Burj Dubai — компанія Emaar Properties з ОАЕ. Проект будівлі виконала американська архітектурна компанія Skidmore, Owings, and Merrill LLP.

Проектував будинок Адріан Сміт (Adrian Smith), а безпосередньо спорудженням займається нині південнокорейська Samsung.

Надземних поверхів в хмарочосі передбачено 167, плюс – шпиль. Нижні 37 поверхів займе готель, поверхи з 45 по 108 будуть віддані під 700 житлових апартаментів. Будуть у Burj Dubai ще офіси і, зрозуміло, оглядовий майданчик.

Завершення будівництва намічене на 2008 рік. Тоді Burj Dubai перевищить одразу всі чотири рекорди висоти будівель і споруд, які офіційно фіксує міжнародна організація "Рада з високих будівель і міського середовища" (Council on Tall Building and Urban Habitat). Це: рекорд будівель за висотою підлоги останнього "житлового" поверху; за дахом; за антеною (шпилем), і рекорд — "найвища структура".