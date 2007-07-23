У зіткненні двох ”Славут” загинули троє людей

У Миколаївській області поблизу с.Магія Первомайського району на 83-му км автошляху “Ульяновка-Миколаїв” водій легкового автомобіля ЗАЗ-1102 "Славута" не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з аналогічним легковим автомобілем.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди троє осіб загинуло та 5 осіб постраждало, яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.

Всього за добу на території країни зареєстровано 219 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 42 особи та 291 - травмовано.