У зіткненні двох ”Славут” загинули троє людей
08:45, 23 липня 2007Разное
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Ще п’ятеро отримали травми
У Миколаївській області поблизу с.Магія Первомайського району на 83-му км автошляху “Ульяновка-Миколаїв” водій легкового автомобіля ЗАЗ-1102 "Славута" не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з аналогічним легковим автомобілем.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди троє осіб загинуло та 5 осіб постраждало, яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.
Всього за добу на території країни зареєстровано 219 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 42 особи та 291 - травмовано.
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