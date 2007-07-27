Буддисти 45 країн світу готуються до триденної медитації

Буддисти з 45 країн світу 29 липня почнуть загальну медитацію, яка триватиме три доби і має за цей час "збільшити співчуття і взаєморозуміння", повідомляється в прес-релізі Російської Асоціації буддистів школи Карма Каг’ю, що надійшов до редакції Ленты.ру.

Медитативний марафон за участю 550 буддійських центрів триватиме 72 години, за цей час буде вимовлено 100 мільйонів мантр.

"Зараз, коли конфлікти, що розростаються, готові підпалити нашу "маленьку" планету, ми хочемо створити поле позитивної енергії, яке б об`єднувало всіх людей і допомагало зберігати мир", - заявив голова Російської Асоціації буддистів школи Карма Каг’ю Олександр Койбагаров.

За його словами, медитативний марафон - це не тільки символічна акція. "Науковцями доведено, що буддійська медитація благотворно впливає на людський мозок, покращує самопочуття і допомагає знайти емоційну рівновагу", - наголошується в повідомленні асоціації буддистів.