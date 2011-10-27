Рятувальники зароблять на автівках, що провалилися під кригу

У Черкасах рятувальна служба ввела платні послуги і закликає городян утриматися від екстремальних розваг на льоду.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, відтепер порятунок любителів зимової риболовлі коштуватиме від 500 до 1 тис. грн., а підняття авто, що провалилося під лід, - до 10 тис. грн.

У повідомленні зазначається, що за прогнозами Гідрометцентру, зимовий сезон 2011-2012 очікується суворий, буде ранній лід, сильні морози. Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба попереджає любителів зимової риболовлі і любителів екстремальної їзди на машинах по льоду водосховища не виходити і не виїжджати на небезпечний лід.

Цього року протягом літнього купального сезону в зоні відповідальності Черкаської рятувальної служби не потонула жодна людина, при цьому рятувальники врятували дев`ять осіб (із них шестеро дітей) і більш ніж тридцятьом надали медичну допомогу. Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба чергувала на п`яти міських пляжах.