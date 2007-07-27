Черновецький: на кожного киянина припадає ще один, і обидва смітять

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив міському управлінню статистики провести перепис населення Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив сьогодні на брифінгу в Київській міській державній адміністрації.

«У Києві живе вдвічі більше населення, ніж зареєстровано. Якщо так триватиме, в місті буде все більше незареєстрованих людей, які роблять багато корисного, але з іншого боку, складають конкуренцію киянам у пошуках роботи і завдають великого навантаження київським мережам – водозабезпечення, сміття», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, найближчим часом він проведе зустріч «з керівником, який займатиметься організацією перепису населення». «Після цього я повідомлю про терміни цієї роботи», - додав він.

Під час засідання колегії КМДА, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ мотивував необхідність перепису населення витратами, що дедалі збільшуються, на організацію вивезення та утилізації побутових відходів. За його словами, після проведення перепису населення Києва КМДА «зможе апелювати до Кабінету міністрів, щоб збільшити розмір субсидій (на вивезення та утилізацію сміття – УНІАН)».

За оцінками заступника керівника управління статистики м. Києва Олега НАСТОЯЩОГО, на проведення перепису киян потрібно близько 2 млн. грн.