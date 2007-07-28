Ющенко від бойків їде до гуцулів

У неділю, 29 липня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у заходах XVII Міжнародного Гуцульського фестивалю у м.Яремче (Івано-Франківська область).

Як повідомляє прес-служба Глави держави, у рамках заходу В.ЮЩЕНКО огляне виставку «Гуцульщина: минуле і сьогодення» та візьме участь в урочистому закритті фестивалю.

XVII Міжнародний Гуцульський фестиваль проводиться 27-29 липня. У ньому беруть участь провідні мистецькі колективи гуцульського регіону Прикарпаття, Закарпатської та Чернівецької областей, фольклорні колективи з Польщі та Румунії.

Перший Міжнародний Гуцульський фестиваль відбувся 27 вересня 1991 року на полонині «Запідок» Верховинського району, що є традиційним місцем урочистих зібрань гуцулів. Проведення гуцульських фестивалів започаткувало товариство «Гуцульщина» задля відродження і примноження матеріальної та духовної гуцульської культури, місцевих традицій і обрядів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом із дружиною Катериною ЮЩЕНКО взяв участь у заходах IV Всесвітніх бойківських фестин, які відбулися у с. Явора Львівської області.

Під час свого виступу глава держави висловив переконання, що Бойківські фестини є не просто фольклорним заходом, а мають національне значення. Кожна нація, яка дбає про завтрашній день, зазначив він, повинна берегти свою традицію. «Наше завдання – передати цю спадщину нашим дітям, це те, що робить нас державою», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Від імені всієї держави Президент України привітав учасників фестин. Він нагадав, що Бойківщина є землею славних традицій і видатних людей, зокрема Петра Конашевича-Сагайдачного, Івана Франка, Олекси Довбуша. На Бойківщині відбувалася активна боротьба Української повстанської армії.

Виступаючи перед присутніми, В.ЮЩЕНКО запевнив, що як Президент спрямовує всі свої зусилля на те, щоб Україна була неподільною і заможною. «Відчуваючи ваше тепло, я хочу твердо і чітко сказати: ми наведемо лад у нашій країні. Настануть справжні зміни, і я зроблю все для їх утвердження», – наголосив глава держави. При цьому він зазначив, що одним із кроків для стабілізації ситуації у країні є проведення дострокових парламентських виборів 30 вересня цього року.

Віктор і Катерина ЮЩЕНКИ у рамках заходу переглянули театралізоване дійство «Бойківське весілля», а також оглянули виставку народних майстрів «Барви Бойківського краю».

Участь у цьогорічних фестинах взяли майже 10 тисяч представників української діаспори з Канади, США, Польщі, Великої Британії, Португалії, Іспанії, Італії, Білорусі, Росії.