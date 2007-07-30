Жовтий фосфор повернувся додому

Потяг з жовтим фосфором проїхав територію Росії і знаходиться на території Казахстану, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на прес-службу Південного регіонального центру МНС РФ.

За словами представника відомства, потяг пройшов територію Росії згідго з затвердженим графіком і з відповідним гарантуванням безпеки. "Кожен вантаж, що має певну специфіку, супроводжується за окремою схемою, якої строго дотримуються всі задіяні структури ", - відзначив він. У Казахстані фосфор на переробку прийме підприємство "Казфосфат". Проте, як раніше повідомили в компанії, вони готові прийняти на переробку жовтий фосфор з місця аварії, але не "грунт, забруднений цією речовиною".

Жовтий фосфор транспортували з казахстанської станції Аса через Україну до станції Оклеса в Польщі. Проте 16 липня в результаті аварії на перегоні Красне-Броди Львівської залізниці з 58 вагонів потягу перекинулися 15 цистерн з фосфором і шість з них загорілися. Під час пожежі хмара отруйних речовин поширилася територією близько 80 кв км.