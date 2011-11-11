«Римейк месії». Перезавантаження

Микола Мартиненко здорово розізлив мене інтерв’ю «Лівому берегу» від 9 листопада 2011 року. Словами, що «порівняння Арсенія Яценюка з Віктором Ющенко – це також політтехнологія, яка просувається в ЗМІ, в тому числі, зусиллями деяких «політологів», які за це отримують зарплату».

Я можу назвати Миколі Мартиненку прізвища політтехнологів, про яких кажуть, що платить їм він. Вони порадили йому дискредитувати порівняння Яценюка і Ющенка?

Я впевнений, що Яценюк – це технологія «Ющенко-лайт», і моя впевненість не оплачується зарплатою.

І технологія розкручування «молодого і перспективного» Яценюка у 2011 році тій технології, яку використовували, «розкручуючи» Ющенка у 2003-2004 роках. Можливо, політтехнологи ті ж самі? Тому що Микола Мартиненко знаходився біля Ющенка у 2004-му, а у 2011-му – біля Яценюка?

Це зараз, у згаданому інтерв’ю Микола Мартиненко каже, що «Ющенко на роботі з’являвся в кращому випадку годин в 11-12». Він що, не знав робочого графіка Ющенка, коли штовхав його до влади у 2004-му? Не вірю, що не знав.

Це зараз Мартиненко каже: «Фронт змін» зацікавлений у тому, щоб Тимошенко вийшла на свободу», очолила список «Батьківщини». А він пригадує, як 16 вересня 2005 року сказав про «реальне обвинувачення»: "Були списані борги перед бюджетом корпорації ЄЕСУ, якою керувала Юлія Володимирівна. Я вважаю, що раз цей факт озвучений, то правоохоронні органи повинні його перевірити. Це вже конкретний факт, а не просто слова про боротьбу з корупцією».

То вони зараз перевіряють.

Чудово, що Микола Мартиненко підтверджує план партнерства «Фронту змін» із «Батьківщиною». Чудово, особливо із урахуванням його оцінки від 30 вересня 2005 року: «Україна під владою Тимошенко: авторитарна модель управління, створення системи державного капіталізму, управління економікою в "ручному режимі", пошук внутрішніх та зовнішніх ворогів для пояснення своїх помилок, провокування конфліктів у суспільстві без обмежень».

«Фронт змін» із такою «Батьківщиною» будуватимуть Україну? Арсеній Яценюк погоджується із такою політичною оцінкою свого політичного соратника Миколи Мартиненка?

30 червня 2005 року Петро Порошенко публічно назвав Миколу Мартиненка «депутатом, який зробив великий внесок у перемогу помаранчевої революції». Щоправда, це було сказано до того, як суспільство усвідомило, що помаранчева революція насправді є найбільшим випадком політичного шахрайства в історії незалежної України.

Микола Мартиненко зараз почав робити нову революцію? І для цього спочатку відтиснув від Арсенія Яценюка «стару гвардію» - Андрія Пишного, Світлану Войцехівську?

Революції можуть починатися і так.

Зараз Микола Мартиненко рекламує Арсенія Яценюка як «молодого лідера опозиції. Мови знає, освічений». Щось подібне говорили й про Ющенка – у 2004-му. Як про найкращого банкіра планети, пригадуєте?

Чуємо, як Яценюк нині вже говорить про «вила, які є в кожній хаті». Одразу пригадується, як Ющенко 16 січня 2002 року, цитуючи Григорія Сковороду, казав: "Не вчіть яблуню родити, відженіть від неї свиней". Уже і ющенківського спічрайтера для Яценюка найняли?

Бачимо, що поки що вони «ставлять» Яценюку мову Ющенка. Що далі? «Стеження» за Яценюком – як начебто за Ющенком, у Криму, на Ай-Петрі, у 2004-му? Чи щось схоже на «замах» на Ющенка Камазом, чи, не приведи Боже, на «отруєння діоксином»? І хто це буде виправдовувати «шлунковим грипом» чи чимось схожим, як у 2004-му? Леся Оробець, для цього у «Фронт змін» взяли?

Прохання до читача: коли почуєте, що по якомусь лідеру опозиції стріляли з гранатомета, щоб «відібрати в народу надію», негайно відзначте для себе, що не влучили. І не дайте накрутити себе.

Робоча версія в мене така. Якщо український народ, не весь, звичайно, а 52% у 2004-му повірили в «месію», то чому цей трюк не придумає хтось повторити? Можливо, український народ порозумнішав з того часу? Дуже на це хочеться сподіватися.

В’ячеслав Піховшек