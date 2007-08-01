Змагання з мотофрістайлу Red Bull X-Fighters (фото)

У Мадриді (Іспанія) відбувся завершальний етап Red Bull X-Fighters - 2007. Змагання пройшли на знаменитій Арені Лас Вентас, де зібралися 23 тисячі глядачів. Раніше там проводилися бої биків, тепер кориду замінили бої мотопрофесіоналів на спортивних байках.

Переможцем серії турнірів з мотофрістайлу Red Bull X-Fighters-2007 став американець Тревіс Пастрана, що посів перше місце на завершальному етапі. Він став першим і в загальному заліку, випередивши швейцарця Мета Ребо і іспанця Дані Торреса.

Цього року учасники Кубка світу з фрістайл-мотокросу Red Bull X-Fighters відвідали Мехіко, ірландський Замок Слейн та Мадрид.

Серед еліти мотокросменів класу FMX чемпіонат Red Bull X-Fighters вважається одним з найпрестижніших.