В Луганську вшанували пам’ять Петра Шевченка

В Луганську журналісти та представники громадськості вшанували пам’ять загиблого власкора газети "Киевские ведомости" Петра Шевченка, якому сьогодні виповнилося б 53 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, вони відвідали могилу П.Шевченка і поклали квіти.

П.Шевченка знайшли повішеним у занедбаній котельні поблизу аеропорту "Жуляни" у Києві 13 березня 1997 року. Офіційна версія – самогубство. Справу було закрито поспіхом, з матеріалами не були ознайомлені навіть родичі. Дружина, побоюючись за життя сина Юрія, емігрувала до Канади. П.Шевченко загинув у неповні 43 роки.

До 50-річчя журналіста колеги та друзі видали збірку спогадів «Винахід Петра Біливоди» (літературний псевдонім Петра Шевченка). Зараз триває робота над новою збіркою, до якої увійдуть усі статті та публікації журналіста. Планується, що збірка матиме назву «Архіпелаг Донбас».