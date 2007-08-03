Пожежа у житловому будинку в Одесі: двоє загиблих
09:49, 03 серпня 2007Разное
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Повідомлення МНС
В Одесі по вул. Софіївська, 13, в одній з квартир чотирьохповерхового житлового будинку виникла пожежа.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті пожежі загинуло двоє осіб, пошкоджено 12 квартир та покрівлю будинку загальною площею близько 2 тис. кв. м. З місця пожежі було евакуйовано 15 осіб.
Пожежу ліквідовано підрозділами Державної пожежної охорони МНС. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.
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