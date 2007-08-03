Пожежа у житловому будинку в Одесі: двоє загиблих

В Одесі по вул. Софіївська, 13, в одній з квартир чотирьохповерхового житлового будинку виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті пожежі загинуло двоє осіб, пошкоджено 12 квартир та покрівлю будинку загальною площею близько 2 тис. кв. м. З місця пожежі було евакуйовано 15 осіб.

Пожежу ліквідовано підрозділами Державної пожежної охорони МНС. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.