На італійській Рів`єрі за залишений рушник штрафують на тисячу євро

В Італії запроваджені штрафи для відпочивальників, котрі намагаються “застовпити” місце на пляжі за допомогою залишених рушників. Як пише газета The Daily Mail, розмір штрафу складає близько 1000 євро.

Деякі люди мають звичку приходити на пляж ще до 6 годин ранку і стелити там свої рушники, після чого ідуть снідати. Це викликало обурення інших пляжників. Через численні скарги поліції італійської Рів`єри довелося застосувати закон, що забороняє стелити на пляжі рушник, а потім залишати його без нагляду.

Повідомляється, що найбільш схильні до таких "злочинів" люди старшого віку, серед яких зустрічаються туристи з багатьох країн. Місцева влада вважає несправедливими, коли люди, які прийшли пізніше, виявляють, що весь пляж вже зайнятий рушниками.

Лента.ру