Травмованого киянина врятували альпіністи
13:35, 12 серпня 2007Разное
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Зараз 20-річний юнак - у лікарні міста Судак
О 03:30 12 серпня поблизу селища Приморський Феодосійського району Криму, на горі Чобан-Кале, під час походу 20-річний турист із Києва отримав травму та зателефонував по мобільному телефону до рятувальників МНС.
Як повідомили УНІАН у прес-слубі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на місце оперативно прибули альпіністи місцевого гірського пошуково-рятувального взводу МНС України, котрі надали потерпілому медичну допомогу та доставили його до лікарні у місті Судак.
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