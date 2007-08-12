Травмованого киянина врятували альпіністи

О 03:30 12 серпня поблизу селища Приморський Феодосійського району Криму, на горі Чобан-Кале, під час походу 20-річний турист із Києва отримав травму та зателефонував по мобільному телефону до рятувальників МНС.

Як повідомили УНІАН у прес-слубі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на місце оперативно прибули альпіністи місцевого гірського пошуково-рятувального взводу МНС України, котрі надали потерпілому медичну допомогу та доставили його до лікарні у місті Судак.