Величезна пробка утворилася на польсько-українському кордоні

18:07, 25 грудня 2011
Разное
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Трейлери розтяглися на 14 км

Величезнапробкаутвориласявнеділю напольсько-українському кордоніврайоніприкордонного переходувДорогуську(Люблінськевоєводство)- водіїтрейлерівстоять учерзі понад20 годин,повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнапрес-секретаряНадбужаньскоговідділуприкордонноїварти Польщі.

"Машинистоять учерзівсередньому 21годину", -сказаввін.

Заданими польськоїмитноїслужби, чергаз вантажівок, які очікуютьперетинукордону, розтягнуласяна 14кілометрівуглибПольщі.

Влада країнизакликаєводіїв-далекобійниківскористатисяіншимиприкордоннимипереходами.

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