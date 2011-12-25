Величезна пробка утворилася на польсько-українському кордоні

Трейлери розтяглися на 14 км

Величезнапробкаутвориласявнеділю напольсько-українському кордоніврайоніприкордонного переходувДорогуську(Люблінськевоєводство)- водіїтрейлерівстоять учерзі понад20 годин,повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнапрес-секретаряНадбужаньскоговідділуприкордонноїварти Польщі.



"Машинистоять учерзівсередньому 21годину", -сказаввін.



Заданими польськоїмитноїслужби, чергаз вантажівок, які очікуютьперетинукордону, розтягнуласяна 14кілометрівуглибПольщі.



Влада країнизакликаєводіїв-далекобійниківскористатисяіншимиприкордоннимипереходами.

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