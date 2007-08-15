Путін з оголеним торсом милується на Саяни (фото)

Володимир Путін і старший науковий співробітник інституту проблем екології і еволюції РАН Андрій Субботін сплавилися на човнах річкою Хемчик. Субботін на запрошення Путіна супроводжує його в поїздці Тувою.

Як повідомив журналістам прес-секретар президента Олексій Громов, сплавляючись, Путін і Субботін подолали поріг четвертої категорії складності. Після сплаву вони на машинах і конях піднялися в гори (відроги Західного Саяна), проїхали через кілька долин.

Під час подорожі президент і науковець спостерігали різні види тварин, зокрема, сибірського козерога.

Путін під час поїздки обговорив з Субботіним питання збереження унікальних екосистем, рідкісних видів тварин.

Фото AP і президентської прес-служби