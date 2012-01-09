Остаточне злиття Fiat і Chrysler відбудеться після 2015 року

Остаточне злиття найбільшої автомобілебудівної групи Італії Fiat з американською корпорацією Chrysler відбудеться після 2015 року, повідомляють італійські ЗМІ з посиланням на заяву генерального директора компанії Chrysler Group LLC Серджо Маркіонне (Sergio Marchionne).

Компанія Chrysler Group LLC була сформована після того, як Fiat завершив 10 червня 2009 року угоду з придбання активів Chrysler. У квітні 2011 року італійський виробник досяг угоди з Chrysler про збільшення своєї частки в американській компанії до 46% з 30%, а в липні Fiat завершив купівлю в канадського і американського урядів 7,5% акцій групи Сhrysler, збільшивши таким чином свою частку в автовиробнику до 53,5%.

"Нічого не відбудеться до кінця 2015 року", - сказав Маркіонне в інтерв'ю виданню Detroit Free Press, витяги з якого наводять італійські інформаційні агентства.

Генеральний директор Chrysler Group LLC також повідомив, що ім'я його наступника на цій посаді стане відоме в 2015 році.

На думку Маркіонне, 2012 рік стане "дуже складним для Chrysler", а важливих подій для компанії слід чекати в 2013 році.

РІА «Новости»