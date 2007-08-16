Янукович у Харкові (фоторепортаж)

Сьогодні прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ провів робочу поїздку на Харківщину. Прем`єр відвідав хлібокомбінат "Куліничі", міський пологовий будинок, завод ім. Малишева, місце реконструкції спорткомплексу "Металіст". Відбулася нарада з адміністративно-господарським активом області і виступ у прямому ефірі на обласному телебаченні. Фото Андрія Мосіенка/ POOL / УНІАН

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