У Києві 8-річна дівчинка пішла на вулицю через сварку з батьками

Співробітники столичної міліції знайшли 8-річну дівчинку, яка сьогодні зникла в Голосіївському районі Києва.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, дівчинку було знайдено на вулиці у цьому ж районі, де вона мешкає з батьками.

Як з’ясувалося, дитина пішла від батьків через негаразди, пов’язані із навчанням.

Стан здоров’я дитини задовільний, її передано батькам.