У Києві 8-річна дівчинка пішла на вулицю через сварку з батьками
18:37, 02 лютого 2012Разное
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Дитину знайшла міліція
Співробітники столичної міліції знайшли 8-річну дівчинку, яка сьогодні зникла в Голосіївському районі Києва.
Як повідомили УНІАН у столичній міліції, дівчинку було знайдено на вулиці у цьому ж районі, де вона мешкає з батьками.
Як з’ясувалося, дитина пішла від батьків через негаразди, пов’язані із навчанням.
Стан здоров’я дитини задовільний, її передано батькам.
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