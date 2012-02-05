Німці обурені ревом літаків

Великі демонстрації проти шуму літаків при зльоті та посадці в аеропортах, пройшли в суботу в найбільших містах Німеччини - Франкфурті-на-Майні та Берліні, повідомляє журнал Focus.



За даними поліції, у Франкфурті, де розташований найбільший в Німеччині і третій по величині в Європі аеропорт, зібралися близько шести тисяч демонстрантів. Організатори акції кажуть про десять тисяч учасників. Протестуючі вимагали заборони на нічні авіарейси, а також відмови від планів розширення аеропорту.



На акцію протесту проти розширення старого берлінського аеропорту Шенефельд прийшли близько 600 осіб.



В обох аеропортах демонстранти, багато з яких з дітьми, гриміли відрами, банками та іншими металевими предметами. Деякі протестуючі прийшли в промислових навушниках. Демонстранти вимагали введення заборони на польоти з 22.00 до 6.00, а також відмови від будівництва в аеропортах нових злітно-посадкових смуг.



Голова компанії Fraport, оператора аеропорту Франкфурта-на-Майні, Штефан Шульте, висловив в суботу "глибоке розуміння" позиції протестувальників: "Нові навантаження, пов'язані з виконанням польотів, для них занадто високі. Я запевняю місцевих жителів, що ми з величезною стараністю працюємо над пошуком рішень для зниження цих навантажень ", - заявив він.



Раніше в столиці Німеччини було аж три міжнародні аеропорти, зазначає РІА Новости. У 2008 році припинив свою роботу аеропорт Темпельхоф, що функціонував з початку 1920-х років. Нині триває масштабне розширення та перебудова аеропорту Шенефельд, колись центрального аеропорту НДР. 3 червня 2012 року на місці Шенефельд планується відкрити новий міжнародний аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта. Того ж дня єдиний наразі діючий столичний аеропорт Тегель повинен припинити роботу.