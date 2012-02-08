Чоловік видавав себе за воскреслого з мертвих

01:22, 08 лютого 2012
Разное
1658 0

Але поліція перевірила відбитки

Південноафриканськаполіціязвинуватилау шахрайствілюдини,який видававсебезапомерлогознаменитогомузиканта,повідомляєБі-бі-сі.

СпівакХулеканіХумалопомерв 2009році.Післятого,як минулого тижняякийсь чоловікоголосивсебевоскреслиммузикантом, будиноксім'їХумалоблокувалинатовпифанатів.

Поліціяпровеларозслідування, якевстановило,що відбиткипальцівчоловіки неспівпализ відбиткамиспівака.Крімтого, вйогорозповідях прожиттяХумалобулинеточності.

Називаючисебеім'ямспівака,вінстверджував,що післясмертійого нібитоутримуваливпечерізомбіпроти йоговолі.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter