Чоловік видавав себе за воскреслого з мертвих
01:22, 08 лютого 2012Разное
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Але поліція перевірила відбитки
Південноафриканськаполіціязвинуватилау шахрайствілюдини,який видававсебезапомерлогознаменитогомузиканта,повідомляєБі-бі-сі.
СпівакХулеканіХумалопомерв 2009році.Післятого,як минулого тижняякийсь чоловікоголосивсебевоскреслиммузикантом, будиноксім'їХумалоблокувалинатовпифанатів.
Поліціяпровеларозслідування, якевстановило,що відбиткипальцівчоловіки неспівпализ відбиткамиспівака.Крімтого, вйогорозповідях прожиттяХумалобулинеточності.
Називаючисебеім'ямспівака,вінстверджував,що післясмертійого нібитоутримуваливпечерізомбіпроти йоговолі.
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