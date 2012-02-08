Чоловік видавав себе за воскреслого з мертвих

Але поліція перевірила відбитки

Південноафриканськаполіціязвинуватилау шахрайствілюдини,який видававсебезапомерлогознаменитогомузиканта,повідомляєБі-бі-сі.



СпівакХулеканіХумалопомерв 2009році.Післятого,як минулого тижняякийсь чоловікоголосивсебевоскреслиммузикантом, будиноксім'їХумалоблокувалинатовпифанатів.



Поліціяпровеларозслідування, якевстановило,що відбиткипальцівчоловіки неспівпализ відбиткамиспівака.Крімтого, вйогорозповідях прожиттяХумалобулинеточності.



Називаючисебеім'ямспівака,вінстверджував,що післясмертійого нібитоутримуваливпечерізомбіпроти йоговолі.

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