У Харкові «швидка» зіткнулася з трамваєм
11:29, 08 лютого 2012Разное
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У Харкові внаслідок зіткнення трамвая та автомобіля швидкої медичної допомоги ГАЗ постраждало двоє осіб.
Як повідомили УНІАН у міському відділі ДАІ, аварія сталася 7 лютого близько 14.45.
Внаслідок ДТП до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та забиттями була госпіталізована пасажирка автомобіля ГАЗ 1992 року народження. Пізніше, близько 20.35, за медичною допомогою звернулася ще одна пасажирка автомобіля швидкої допомоги. Дівчину 1996 року народження госпіталізовано з діагнозом «забиття хребта».
Люди, які на момент зіткнення перебували у трамваї, не постраждали.
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