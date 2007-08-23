Шуфрич: Мені довелося стрибати з вертольота з двометрової висоти

Міністр з надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ заявляє, що не допустить політизування ситуації навколо лісової пожежі в Херсонській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.ШУФРИЧА, про це він сказав журналістам сьогодні вранці в штабі з ліквідації пожежі.

«Тут я політики не допущу, стосується це губернаторів чи Президента. Я абсолютно не проти піару ЮЩЕНКА, але хто йде в ліс з лопатою і кінокамерою? ПУТІН літає на винищувачі, БУШ - на авіаносці та підводних човнах, ЛУКАШЕНКО - на танку, а наш ЮЩЕНКО – з лопатою», - сказав міністр.

«Звичайно, Президент не щодня бачить вогонь навіть в такому локальному масштабі, це йому не багаття біля вуликів. Мені довелося стрибати з вертольота з двометрової висоти, коли йшов його зустрічати, але я не дозволив оператору МНС піти навіть в таке локальне і безпечне вогнище. Сам пішов, тому що рятувати вже треба було не ліс, а Президента. Вже не говоритиму про те, що при ліквідації НП кілька годин вертольоти не могли злетіти, тому що в цей час служба безпеки забезпечувала безпеку пересування Президента. Це нормально, але техніку ми підняти в повітря не могли», - заявив Н.ШУФРИЧ.

Міністр також закликав губернатора Херсонської області Бориса СІЛЕНКОВА «вибачитися перед ЮЩЕНКОМ, тому що якби він не потягнув його на місце локального займання, вся Україна і Росія зараз би не сміялися з Президента. Ця дурість ще матиме свою іміджеву і політологічну оцінку».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує прем`єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ звільнити міністра з надзвичайних ситуацій Н.ШУФРИЧА і міністра транспорту і зв`язку Миколу РУДЬКОВСЬКОГО.

21 серпня Президент, відбувши до Києва після робочої поїздки до Херсонської області, вимушений був повернутися назад після того, як усупереч доповіді міністра з літака побачив лісову пожежу на великій площі.