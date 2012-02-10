У Броварах під автомобіль на парковці підклали вибухівку

У Броварах на Київщині працівники міліції знешкодили вибухівку, виявлену на стоянці під автомобілем.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, сьогодні о 9.45 до чергової частини Броварського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від власника автомобіля «Ніссан» про те, що під його автомобілем лежить підозрілий предмет, схожий на вибуховий пристрій.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група міськвідділу та вибухотехнічна служба.

Працівники міліції встановили, що на стоянці біля одного з житлових будинків по вулиці М.Лагунової у Броварах стояв автомобіль, під яким знаходилась коробка з невідомим вмістом. Правоохоронці евакуювали мешканців двох будинків, що стоять поруч, та обмежили доступ громадян до місця події в радіусі 100 метрів. За допомогою спеціального знаряддя вибухотехніки знешкодили пристрій.

На даний час транспортний засіб з місця події евакуйовано, експерти проводять дослідження залишків підозрілого предмету.

Зібрані матеріали за даним фактом направлено до Броварської прокуратури з метою вирішення питання щодо порушення кримінальної справи.