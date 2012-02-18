Жінки в міні-спідницях протестують
00:27, 18 лютого 2012Разное
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У ПАР зараз тепло
Сотніпівденноафриканськихжінок уміні-спідницяхпройшлимаршемчерезЙоганнесбургназнакпротеступротидомаганьдо двох дівчатнастоянцітаксі,повідомляєБі-бі-сі.
Угрудніминулогороку на однійіз стояноктаксістолиціПівденноїАфрикитаксистиоточили іфотографувалидвохдівчат уміні-спідницях,атакождомагалисяїх.
Учасникимаршупротесту,організованогоАфриканськимнаціональнимконгресом іпідтриманогоурядом, вимагаютьповагидо праважінокноситивсе,щовонизахочуть.
Міністру справахжінокПАРпопередилатаксистів,щостоянкабудезакрита,якщовони небудутьпроявлятиналежної повагидо жінок.
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