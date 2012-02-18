Жінки в міні-спідницях протестують

00:27, 18 лютого 2012
Разное
1565 0

У ПАР зараз тепло

Сотніпівденноафриканськихжінок уміні-спідницяхпройшлимаршемчерезЙоганнесбургназнакпротеступротидомаганьдо двох дівчатнастоянцітаксі,повідомляєБі-бі-сі.

Угрудніминулогороку на однійіз стояноктаксістолиціПівденноїАфрикитаксистиоточили іфотографувалидвохдівчат уміні-спідницях,атакождомагалисяїх.

Учасникимаршупротесту,організованогоАфриканськимнаціональнимконгресом іпідтриманогоурядом, вимагаютьповагидо праважінокноситивсе,щовонизахочуть.

Міністру справахжінокПАРпопередилатаксистів,щостоянкабудезакрита,якщовони небудутьпроявлятиналежної повагидо жінок.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter