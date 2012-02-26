У 100 тисяч позашляховиків випадають фари

Автомобільна компанія Porsche просить власників понад 100 тисяч позашляховиків Cayenne заїхати в автомайстерню. Йдеться про досі найбільшу подібну акцію в історії цього німецького автовиробника, передає Німецька хвиля.

Дефект стосується автомобілів Cayenne, Cayenne S, Cayenne S Hybrid і Cayenne Turbo 2011 і 2012 років випуску. З'ясувалося, що у фар, встановлених на автомашинах моделей Cayenne, що належать до класу «люкс», ослаблене кріплення, через що при різкому гальмуванні вони можуть просто випасти з "гнізда".

Представник Porsche зазначив, що проблема стосується машин, проданих, насамперед у США та Канаді. Загалом фахівцями компанії вже зафіксовано близько 40 проблемних звернень по всьому світу. Вперше проблему було помічено в США ще всередині 2010-го року.

Компанія планує поінформувати усіх власників Cayenne, що дефект буде усунено безкоштовно. У документах, надісланих Porsche до Національного управління безпеки дорожнього руху США, зазначається, що автовиробник не володіє інформації про будь-які аварії, що трапилися через виявлену проблеми.

Йдеться про найбільший «відклик» автомобілів в історії німецького автовиробника Porsche та несправності у найпопулярніший моделі компанії.

«Ми ніколи ще не мали такого масштабного відклику», - заявив представник компанії, штаб-квартира якої розташована у Штутгарті.

«Половина зі 120 тисяч проданих Porsche автомобілів 2011-го року - це моделі Cayenne. Найбільшою популярністю торік вони користувалися на автомобільному ринку Китаю. Середня ціна на автомобілі цієї моделі – близько 60 тисяч євро», - зазначили в компанії.

Загалом фахівці Porsche запевняють, що ремонтні процедури з усунення проблеми з фарами не є складними – йдеться про 45-хвилиний ремонт кожного авто.

У січні цього року двоє інших німецьких автовиробників Volkswagen та BMW також оголосили про відкликання автомобілів через технічні несправності.