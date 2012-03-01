Чому інвестиції минають Україну? Бо у Каськіва кисле обличчя?

Коли слухаєш діячів і служок режиму Януковича, важко второпати, що в Україні відбувається. То кризи немає і не буде, то їй готують рішучу відсіч — створять групу високого рівня. До речі, створили чи ні? Чи знов папєрєднікі та апазіція заважили? То гроші МВФ нам взагалі не потрібні, то нам Китай дасть. Правда, яйцеголові зі Світового банку кажуть, що в самого Китаю проблем накопичилось. Але Каськіву на перший костиль назбирали, весною додадуть. Можливо.

У чому можна бути впевненим, так у тому, що на Заході лютує криза, тому євробюрократи вигадують то справу Тимошенко, то справу Луценка, то якісь нездійснені обіцянки Януковича, тільки б собі зробити гірше, бо насправді це вони без нас сконають, а нам без них і так добре. Сир, наприклад, уже дешевий, скоро молоко подешевшає У нас на Півночі та Сході такі друзяки! Ворогів не треба.

Я дивлюсь, як лютує криза у близькій для мене галузі промисловості. Ось добірка з сайту European Plastics News — тенденційна й одностороння: тільки про переробку пластиків, тільки про Східну Європу.

10.11.2011. Nifco Korea завершила будівництво заводу автомобільних комплектувальних у місті Жори (Zory) на півдні Польщі. Основні споживачі продукції – автозаводи Hyundai у Чехії та Kia Motors у Словаччині.

02.12.2011. Indesit повідомив про намір будувати у Польщі завод з виробництва пластмасових комплектувальних для своїх чотирьох заводів у тій самій Польщі. Вартість заводу 30 млн. євро, буде створено 250 робочих місць.

19.01.2012. Французька Faurecia, відомий виробник автомобільних комплектувальних, закінчила будівництво заводу в Гожуві-Великопольскому (Gorzow Wielkopolski). Ще 400 робочих місць. Це вже дев`ятий завод компанії в Польщі.

23.01.2012. Samsonite Hungaria закінчила розширення заводу з виробництва чемоданів у Угорщині. Сума інвестицій — 2,5 млн. євро. Розраховують, що люд буде більше мандрувати. (Криза ж, що ще безробітному робити, крім як із чемоданами Samsonite по світу тинятись?)

23.01.2012. Lego почне будівництво заводу у Ньїредьгаза (Nyiregyhaza), Угорщина. Вартість — 125 млн. євро. (Теж ознаки кризи: у дітей та батьків буде багато вільного часу, в іграшки будуть гратися). Розширення заводу в Кладно (Kladno), Чехія, що закінчиться у травні, може виявитись недостатнім для задоволення зростаючого попиту.

01.02.2012. Megatech Industries отримав згоду чеської влади на розширення заводу в Яблунці-над-Нисою (Jablonec nad Nisou). Це один з трьох заводів компанії в Чехії. Постачатиме деталі для нового VW Polo до Вольфсбурга, Німеччина.

09.02.2012 Іспанська Grupo Antolin відкрила свій другий завод у Словаччині, у місті Жилина (Zilina). Вироблятимуть деталі для заводу Kia Motors, розташованого поблизу.

20.02.2012. Coroplast Fritz Muller GmbH придбала ділянку землі в Стшельце-Опольске (Strzelce Opolskie) у Польщі, для будівництва заводу з виробництва кабельних систем для автомобільної промисловості.

Не дивно, що на сайті Польської агенціїінформації та іноземних інвестицій, усміхаючись розказують про привабливість інвестицій у Польщу топ-менеджери 3M, Indesit, IKEA.

Звичайно, з точки зору совєцьких людей (якими є наші нинішні урядовці, незалежно від віку), це яскраво свідчить про загибель національного капіталу в Східній Європі. Загальновідомо, що справжній патріот залюбки працює за маленькі гроші, а то й задарма, на генетично близького капіталіста, аби той мав можливість облаштувати резиденцію в Межигір`ї або квартиру в Лондоні. Праця на іноземного капіталіста патріоту не притаманна.

Але, виявляється, у Польщі є національні капіталісти. Знову European Plastics News.

17.11.2011. Польська промислова група Boryszew придбала кілька заводів німецької компанії Ymos. Тепер під керівництвом польських менеджерів німці вироблятимуть деталі для VW, Audi, Daimler, Bentley та Rolls Royce.

03.02.2012. Польський Izo-Balex починає будівництво заводу в Томашові Мазовецькому. Вартість 8,6 млн. євро, буде створено 41 робоче місце. Продукція — теплоізоляційні панелі для внутрішнього ринку та на експорт: до Німеччини, Словаччини, Чехії, Скандинавії.

Безумовно, для губернатора Київщини Присяжнюка це не гроші: він ось меморандум на 1,5 млрд. гривень підписав про будівництво заводу з виробництва теплоізоляції. Тут меморандуму Азаров підтримку забезпечить — програму розроблять. Без урядової програми українці ніяк не зрозуміють, що треба житло утеплювати.

Особисто мені новина з Польщі здається ближчою до життя (мав відношення до будівництва подібного виробництва), але можу помилятись. Наприклад, більшість знайомих мені бізнесменів сперечаються, коли все завалиться: одразу після Євро-2012, чи протягнуть до виборів, а пані Акімова каже, що в Україні чудовий бізнес-клімат і покращення вже практично прийшло. Вірити, звичайно треба пані Акімовій — у неї шеф практично корифей усіх наук.

Можливо, мене спантеличує сумне обличчя головного атрактанта інвестицій в Україну на сайті Держагенства з інвестицій та інших приємних забав пана Каськіва. Можливо, він сумує не за відсутністю інвестицій, можливо, його турбує лишень брак бюджетного фінансування або промовистий рядок у біографії його першого заступника, держчиновника третього рангу родом з Донеччини: “1992 – 2002 – працював у різних бізнес-структурах”.

У будь-якому разі, виходить як у шедеврі Ютюбу: “У тебя скучное лицо! Тебе никто денег не даст!”

Віктор Мішковський