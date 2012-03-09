Через аварію крізь готельний басейн пішов електрострум

Російський турист загинув від електрошоку на острові Пхукет на півдні Таїланду, рятуючи своїх дітей в басейні готелю, повідомив РІА "Новости" в п'ятницю завідувач консульським відділом посольства РФ в Бангкоку Андрій Дворніков.



"Турист з Красноярська Федір Самсонов 1967 року народження загинув увечері 7 березня в готелі Dewa Karon Beach Resort на острові Пхукет, рятуючи своїх дітей з готельного басейну, на який в результаті аварії був поданий струм напругою 380 вольт", - повідомив агентству дипломат.



За його словами, двоє дітей росіянина купалися в басейні, коли з одним з них стало коїтися "щось дивне - дитину почало трусити". Мати, яка була ближче за всіх, стрибнула в басейн і отримала удар струмом, але зуміла вискочити і винести дитину.



"За другою дитиною в басейн стрибнув таєць, бармен готелю, але від удару струмом втратив свідомість і почав тонути. Його і дитину кинувся рятувати Самсонов. Дитину виштовхнути з басейну йому вдалося, але сам росіянин від удару струмом помер. Бармен залишився живий, його зуміли відкачати лікарі ", - розповів Дворніков.



На острові Пхукет вже відбувалися подібні інциденти. Так, у 2003 році десятирічна дівчинка з Санкт-Петербурга загинула від удару струмом в басейні п'ятизіркового готелю Dusit Resort.