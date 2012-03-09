Скандал Тейшейри чи ляпсус Волошина?

Пан Тейшейра разом з послами країн Євросоюзу завітав до Федерації роботодавців поспілкуватись про інвестиції та бізнес-клімат. Зараз серед олігархів і можновладців модно мати щось для душі: футбольний клуб, галерею, асоціацію «Друзів італійської опери». От Фірташа у федерації головує. Цікавий до речі сайт у ФРУ: відображена безкорислива, невтомна, плідна праця голови задля процвітання України. Малувато згадувань про мудре керівництво президента покращенням життя, але це легко виправити.

Отож посол, користуючись нагодою і зауважив, що не все те, що Янукович обіцяв, виконано. Точніше: "на жаль, не досяг таких результатів".



Якщо переглянути виступи Януковича у Брюсселі, Нью-Йорку, Давосі, Варшаві і Києві перед президентами, єврокомісарами, прем’єрами, канцлерами, послами, то можна пересвідчитись: обіцяв боротись з корупцією, приймати програми боротьби з корупцією, створювати комітети боротьби з корупцією. Що з того вийшло — ми всі бачимо: програм і комітетів багато, корупції також.



Із слів посла ЄС стає зрозумілим, що пан Тейшейра не переймається своїми прямими обов’язками, і крім Першого національного телеканалу та “Урядового кур’єру” використовує якісь інші джерела інформації. Звичайно, кляті опозиційні. Не здатен виявися пан Тейшейра перейняти приклад нашого блискучого дипломата - посла у Білорусі Віктора Тихонова. Тому геть усе у Мінську подобається.



Загалом, великого розголосу круглий стіл пана Фірташа не мав. Кілька ворожих сайтів Тейшейру процитували — та хто ж їх всерйоз сприймає.

А от у директор департаменту інформаційної політики МЗС України Волошина наче зірвало клепку. Мовляв, понаїхали тут, українізуються, лізуть у нашу білизну, вас тут взагалі не стояло.



З паном Волошиним таке трапляється: от нещодавно його розхвилювало «щеняче захоплення опозиції». Мабуть, навіяло промовами видатного совєцького дипломата Андрія Януарійовича Вишинського. «Расстрелять их всех, как бешеных псов!»



Вірний продовжувач справи Леніна-Сталіна товариш Путін також, схоже, вплинув. Пам'ятаєте: “Нам разве нужна украинизация нашего парламента”



Здалось, ще трохи — і почуємо від дипломата Волошина заклик “мочити в сортирах”.



Але вийшов негаразд. Виявилось, що МЗС України претензій до посла Євросоюзу не має. І “скандал Тейшейри”, схоже, перетворився на “ляпсус Волошина”. Міністру Грищенку доведеться тепер статтю писати, щоб п'яти європейським міністрам — а в їх особі всьому Заходу — пояснити євроінтеграційний провал України.



Задав директор департаменту роботи міністру. Ну так вони ж у нас “проффесіонали”!



Днями на 5-му каналі Волошин пожалівся, що як держслужбовець не має можливості казати все, що думає. На що Олег Соскін порадив піти у відставку та отримати можливість висловлюватись вільно.



Як на мене, то краще не треба. Якщо український держслужбовець порівнює співгромадян з тваринами і сприймає українізацію як негативне явище — можу тільки уявити, що він про нас думає і хоче сказати.



То краще вже хай мовчить.



Віктор Мішковський



