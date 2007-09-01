Знову відкрилася найбільша синагога в Німеччині (5 фото)

00:33, 01 вересня 2007
Разное
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Вона пережила нацизм і НДР

У столиці Німеччини у п`ятницю пройшло відкриття після реконструкції найбільшої в країні синагоги, яка пережила фашизм і часи комуністичного режиму. Як повідомляє AFP, церемонія відкриття пройшла в будинку червоної цегли, розташованому в східній частині Берліна за участю 94-річного рабина Лео Треппа (Leo Trepp), який проповідував тут у 1930-х роках.

Синагога була побудована 1904 року. Після 1940 року вона остаточно перестала функціонувати і була знову відкрита 1953 року, ставши місцем збору іудеїв, що вижили.

Реконструкція приміщення проводилася по трьох чорно-білих фотографіях, тривала більше трьох років і обійшлася в 4,5 мільйона євро. Синагога, яку називають символом відродження єврейської громади, може вмістити 1200 осіб.

Synagogue Rykestrasse, Berlin

Synagogue Rykestrasse, Berlin

Synagogue Rykestrasse, Berlin

Synagogue Rykestrasse, Berlin

Synagogue Rykestrasse, Berlin

Лента.ру, фото AFP і AP

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