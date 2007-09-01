Знову відкрилася найбільша синагога в Німеччині (5 фото)

У столиці Німеччини у п`ятницю пройшло відкриття після реконструкції найбільшої в країні синагоги, яка пережила фашизм і часи комуністичного режиму. Як повідомляє AFP, церемонія відкриття пройшла в будинку червоної цегли, розташованому в східній частині Берліна за участю 94-річного рабина Лео Треппа (Leo Trepp), який проповідував тут у 1930-х роках.

Синагога була побудована 1904 року. Після 1940 року вона остаточно перестала функціонувати і була знову відкрита 1953 року, ставши місцем збору іудеїв, що вижили.

Реконструкція приміщення проводилася по трьох чорно-білих фотографіях, тривала більше трьох років і обійшлася в 4,5 мільйона євро. Синагога, яку називають символом відродження єврейської громади, може вмістити 1200 осіб.

Лента.ру, фото AFP і AP