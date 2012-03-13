Податкова служба випустила торти з написом
04:54, 13 березня 2012Разное
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На кожному торті розміщено заклик: «Задекларуйте свої доходи до 1 травня!»
У Лисичанську Луганській області податкова служба спільно з кондитерським цехом випустила торти із закликом декларувати доходи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПС у Луганській області, дизайн і рецептура тортів розроблено спеціально для кампанії декларування, яка триватиме до 1 травня.
На кожному торті розміщено заклик: «Задекларуйте свої доходи до 1 травня!».
Торти виконані у синьо-жовтій колірній гаммі з додаванням смуги червоного кольору. Вони виготовлені з натуральних продуктів без використання консервантів і штучних фарбників. Торти можна придбати у супермаркетах і магазинах Лисичанська.
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