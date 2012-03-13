Податкова служба випустила торти з написом

У Лисичанську Луганській області податкова служба спільно з кондитерським цехом випустила торти із закликом декларувати доходи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПС у Луганській області, дизайн і рецептура тортів розроблено спеціально для кампанії декларування, яка триватиме до 1 травня.

На кожному торті розміщено заклик: «Задекларуйте свої доходи до 1 травня!».

Торти виконані у синьо-жовтій колірній гаммі з додаванням смуги червоного кольору. Вони виготовлені з натуральних продуктів без використання консервантів і штучних фарбників. Торти можна придбати у супермаркетах і магазинах Лисичанська.