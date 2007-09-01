БЮТ: приватна охоронна структура захопила київську стоматологію

Сьогодні зранку представники приватних охоронних структур захопили приміщення стоматологічної поліклініки у Києві по вул.Пімоненка, 10а, повідомив кореспонденту УНІАН депутат Київської міської ради, заступник керівника фракції БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.

За його словами, захоплення приміщення сталося о 7-й годині ранку. А.ПАВЛОВСЬКИЙ зауважив, що лікарів, які прибули на свої робочі місця, не пропускали до будівлі.

У зв’язку з цим працівники стоматології змушені були викликати працівників правоохоронних органів, зокрема, Шевченківського райвідділу внутрішніх справ.

«Але сталася дивна річ, тому що працівники міліції стали на бік приватних охоронних структур», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ. За його словами, 30 лікарів полікліники було затримано працівниками міліції. «Їх витягували по-хамськи з лікарні. Фактично відбулося рейдерське захоплення», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Водночас він не уточнив підстави захоплення приміщення. Однак, за його словами, керували процесом захоплення будівлі представники столичної влади.