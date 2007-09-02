ДТП на трасі Миколаїв – Одеса: троє людей загинули, шестеро травмовані
11:56, 02 вересня 2007Разное
910
Зіткнулися два легковики
Неподалік Миколаєва, на автошляху Миколаїв - Одеса, через порушення правил дорожнього руху сталося зіткнення двох легкових автомобілів “Хонда” і “ВАЗ-2105”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у результаті дорожньо-транспортної пригоди троє людей загинули та 6 із травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані до міської лікарні. Бійцями дислокованого в обласному центрі воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону МНС тіла загиблих за допомогою спецобладнання були вилучені з пошкоджених машин і передані працівникам міліції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter