ДТП на трасі Миколаїв – Одеса: троє людей загинули, шестеро травмовані

Неподалік Миколаєва, на автошляху Миколаїв - Одеса, через порушення правил дорожнього руху сталося зіткнення двох легкових автомобілів “Хонда” і “ВАЗ-2105”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у результаті дорожньо-транспортної пригоди троє людей загинули та 6 із травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані до міської лікарні. Бійцями дислокованого в обласному центрі воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону МНС тіла загиблих за допомогою спецобладнання були вилучені з пошкоджених машин і передані працівникам міліції.