У Всесвітньому чемпіонаті борід і вусів перемогли німці (фото)

В англійському Брайтоні пройшов Всесвітній чемпіонат борід і вусів, нагороди в якому дісталися представникам ФРН, Великобританії і США.

У конкурсі взяли участь близько 100 чоловіків. Більше всього призів - дев`ять - дісталося німцям, по чотири нагороди взяли піддані Великобританії і громадяни США. Втім, ті, хто програв, знову зможуть поборотися за перші місця в 2009 році, коли чемпіонат пройде на Алясці.

Конкурс складався з двох етапів. Спочатку учасники повинні пройтися по подіуму і з усіх боків продемонструвати журі свої досягнення. У другому турі строгі судді перевірять достовірність рослинності і ступінь її м`якості і шовковистості.

Змагання проходили по численних номінаціях, зокрема на звання володаря кращих "натуральних", "англійських", "імперських", "угорських" і іншого роду вусів. Що стосується борід, то їх розділили на категорії "часткова" і "повна", які, у свою чергу, підрозділялися на "натуральну еспаньйолку", "китайську", "мушкетерську", "вільну", а також стилі "верді", "гарібальді" і т.д.

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