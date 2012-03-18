Азаров проклав шлях до взаємного визнання водійських прав в Україні й Росії

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив Міністерству внутрішніх справ вивчити та надати пропозиції щодо врегулювання на законодавчому рівні питання про взаємне визнання водійських прав в Україні та Російській Федерації, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Про це М.АЗАРОВ заявив під час спілкування в п'ятницю з користувачами соціальної мережі Facebook.