Азаров проклав шлях до взаємного визнання водійських прав в Україні й Росії
23:13, 18 березня 2012Разное
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Прем’єр доручив МВС вивчити та надати пропозиції іповідомив про це у Facebook
Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив Міністерству внутрішніх справ вивчити та надати пропозиції щодо врегулювання на законодавчому рівні питання про взаємне визнання водійських прав в Україні та Російській Федерації, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.
Про це М.АЗАРОВ заявив під час спілкування в п'ятницю з користувачами соціальної мережі Facebook.
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