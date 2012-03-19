У "чорного колекціонера" вилучили ППШ, ТТ і Вальтер
00:36, 19 березня 2012Разное
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В одному із селищ Дніпропетровської області у місцевого жителя вилучено арсенал зброї часів Великої Вітчизняної війни
В одному із селищ Дніпропетровської області у місцевого жителя вилучено арсенал зброї часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, серед вилученого - пістолет-кулемет Шпагіна, пістолет ТТ і пістолет “Вальтер”, 80 патронів до різної зброї та незареєстрована мисливська рушниця і спецзасіб “Корнет”, призначений для стрільби гумовими кулями.
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