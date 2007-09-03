Кабмін звільнив Брюховецького з посади президента Києво-Могилянської академії
18:33, 03 вересня 2007Разное
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Прийнято відповідне розпорядження
Кабінет міністрів звільнив В’ячеслава БРЮХОВЕЦЬКОГО з посади президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".
Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідне розпорядження №680 від 30 серпня прийняте на засіданні Кабміну.
У документі йдеться, що звільнення відбулося згідно з заявою В.БРЮХОВЕЦЬКОГО в зв`язку з його виходом на пенсію.
Як повідомляв УНІАН, 29 червня новим президентом Національного університету “Києво-Могилянська академія” обраний Сергій КВІТ.
16 липня В.БРЮХОВЕЦЬКОМУ виповнилося 60 років.
Довідка УНІАН. В.БРЮХОВЕЦЬКИЙ був президентом НаУКМА з травня 1994 року.
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