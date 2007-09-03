Кабмін звільнив Брюховецького з посади президента Києво-Могилянської академії

Кабінет міністрів звільнив В’ячеслава БРЮХОВЕЦЬКОГО з посади президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідне розпорядження №680 від 30 серпня прийняте на засіданні Кабміну.

У документі йдеться, що звільнення відбулося згідно з заявою В.БРЮХОВЕЦЬКОГО в зв`язку з його виходом на пенсію.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня новим президентом Національного університету “Києво-Могилянська академія” обраний Сергій КВІТ.

16 липня В.БРЮХОВЕЦЬКОМУ виповнилося 60 років.

Довідка УНІАН. В.БРЮХОВЕЦЬКИЙ був президентом НаУКМА з травня 1994 року.