Знищення підприємництва: як це відбувається

…587 рік до нашої ери. Стародавня Іудея. Суспільство поділено на два сектори: жируючий царський і суспільно-племінний. В останньому стрімко зростає кількість рабів, що працюють за їжу. Між секторами величезна прірва. Навіть розмовляють на різних хоча й схожих мовах. Народ – на івриті, а еліта на імперсько-арамійському.

…2012 рік після РХ. Центр Європи. Україна. Те саме. Чіткий поділ на царя з челяддю й принижену, безправну «біомасу». Ці два полюси розведені в часі та просторі. Випадкові контакти, для безправних, завжди закінчуються фатально – смерть, каліцтво, тюрма або приниження. Опору нема.

Але є і відмінність. Від попередніх часів залишився прошарок людей, незалежних фінансово і духовно. Вільні, упевнені в собі й завтрашньому дні громадяни, які звикли розраховувати на свої сили й розум, дуже небезпечні для нашої влади. Тому зараз вони планомірно знищуються і фінансово, і духовно.

Як це робиться, можна розглянути на прикладі підприємців.

Торік прийняли новий Податковий кодекс, у якому окреслено головне (з точки зору влади) завдання підприємців, їх призначення і взагалі сенс буття – сплата податків.

ОФІЦІЙНО. Кожен зареєстрований підприємець має заплатити обов’язковий річний Єдиний соціальний внесок, ЄСВ. Можна помісячно. Розмір внеску залежить від мінімальної зарплати – 1073 грн. Відповідно, ЄСВ на 2012 рік буде близько 4380. Працюєш, чи ні – твої проблеми, але засвітився, то плати! Плюс ще єдиний податок в залежності від групи.

НЕОФІЦІЙНО. Свідоцтво ПДВ вам тупо не дадуть! І не тільки спрощенцю, а й тим, що на загальній системі. Відсутність свідоцтва означає додатковий непрямий податок до 40 тис. грн. при обороті 300 тис. Юридичні особи з такими не працюють. Хабарі та підношення теж ніхто не скасовував.

КРЕДИТИ. 32-40% річних плюс застава, або ще 10% від тіла кредиту за вхід до системи. Зайве повторювати, що це смерть бізнесу.

РЕЙДЕРСТВО. Існують високотехнологічні проекти, які завдяки суперрентабельності дозволяють отримувати достойний прибуток навіть у таких умовах. Але вже третій рік успішний бізнес моніториться криміналом при владі, і до вас неодмінно завітають братки з вимогою частки або й усього бізнесу. Частка буде така, що ви відмовитесь і втратите бізнес назавжди. До речі, вони теж нічого не отримають, тому що в малому й середньому бізнесі все тримається на особистості та інтелектуальній власності. Вас просто розорять. В результаті бізнес – без шансів на виживання.

Такі ж тенденції відбуваються й у інших сферах. Знімають надбавки, пільги, зменшують виплати, зарплати й пенсії. З іншого боку, піднімають тарифи та платежі за все. Паралельно царський сектор б’є світові рекорди за темпами власного збагачення.

Хто там каже, що у влади нема програми розвитку? Може, на папері й нема, а на практиці є! Це «Побудова двополюсного суспільства за давньоюдейським зразком». Знизу раби з 1000 грн. на місяць, зверху царський сектор.

З Юдеєю швидко розібрався вавилонський цар Навуходоносор. Глянув на беззаконня, завоював країну й погнав еліту в полон. Давно вже не існує Юдеї, але євреї не забувають ті події, зробили висновки й продовжують оплакувати вавилонський полон як одну з найбільших своїх трагедій.

З Україною все набагато складніше. Сучасні Навуходоносори з Заходу і Сходу повністю задоволені станом речей, як мінімум, з трьох причин:

1. Дешева робоча сила. Незважаючи на значне погіршення генетичного матеріалу за останні 90 років, спричинене Голодомором, комуністами, війнами та еміграцією, Україна продовжує генерувати світлі голови й трудящі руки. Їх радо чекають і навіть готові надавати безвізовий режим. Розумні та кваліфіковані поїдуть на захід, фізично міцні й витривалі – у Росію, а недолугі й аморальні – в охорону та репресивно-каральні органи царського сектору.

2. Концентрація влади означає різке зменшення кількості рахунків, на які переводяться вкрадені кошти. Безумовно США контролює переміщення кожного долара. Але контролювати сотню рахунків набагато легше, ніж тисячі. Після акумуляції достатніх коштів або з настанням критичної ситуації, в країні запустять революцію за індонезійським чи лівійським варіантом, владних злочинців здадуть на розтерзання народу, а награбоване, як завжди, залишиться банкірам.

3. Природні ресурси планети вичерпуються. Глобальне управління планети почало штучне стримування споживання. Зрозуміло, чим слабша країна, тим більше їй затягнуть паски. Якщо наш “цар” таки посадить 45 мільйонів народу на 1000 грн. (100 євро) в місяць, а до того йде, знищить конкурентний бізнес, то йому простять не тільки Тимошенко чи Луценко, а і будь-які злодійства, включно з канібалізмом.

Що робити? Якщо 45 мільйонів не мають почуття власної гідності, самоповаги і всього бояться, то тут нічого не зробиш.

Молодим і відчайдушним залишається еміграція. Необов’язково в Європу з її візовими обмеженнями. Світ великий, і є багато гарних місць, придатних для нормальних білих людей. Решті населення – лопати.

Якщо ж народ таки ще здатний на вчинок, то на все-про-все залишилось півроку. До 31 жовтня. Потім можна не турбуватись.

Костянтин Ус