Школярам до 14 років на форму пришиють мікрочіпи з GPS

02:12, 23 березня 2012
Разное
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Батьки бразильських учнів отримають смс, коли дитина прийде до школи, а також у випадку, якщо вона запізнилася

Бразильськішколи почалирозміщуватинаформіучнівспеціальнімікрочіпи, за допомогоюяких можнавідстежитимісцезнаходженнядітей,повідомляєБі-бі-сі.Це зробленодляборотьбизпрогульниками.

Засловамиглавидепартаментуосвітипівнічно-східногомістаВіторія-да-Конкіста, всьогомікрочіпиноситимутьблизько20тис.школярів.

До наступного рокувсі місцевішколяріу віцівід чотирьохдо 14років будутьвикористовувати такусистему.

Батькиучнівбудутьотримуватисмс-повідомлення,колидитинаприйдедо школи,атакожу випадку,якщовоназапізнилася.

 

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