Школярам до 14 років на форму пришиють мікрочіпи з GPS

Батьки бразильських учнів отримають смс, коли дитина прийде до школи, а також у випадку, якщо вона запізнилася

Бразильськішколи почалирозміщуватинаформіучнівспеціальнімікрочіпи, за допомогоюяких можнавідстежитимісцезнаходженнядітей,повідомляєБі-бі-сі.Це зробленодляборотьбизпрогульниками. Засловамиглавидепартаментуосвітипівнічно-східногомістаВіторія-да-Конкіста, всьогомікрочіпиноситимутьблизько20тис.школярів. До наступного рокувсі місцевішколяріу віцівід чотирьохдо 14років будутьвикористовувати такусистему. Батькиучнівбудутьотримуватисмс-повідомлення,колидитинаприйдедо школи,атакожу випадку,якщовоназапізнилася.

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