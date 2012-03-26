У ДТП загинув майор міліції
16:04, 26 березня 2012Разное
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Оперуповноважений не впорався з керуванням та скоїв наїзд на металеве дорожнє огородження.
У ДТП у Харківській області загинув майор міліції.
Як повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса Волкова, аварія сталася поблизу села Мурафа Краснокутського району.
43-річний водій автомобіля «Део Ланос», оперуповноважений міліції, рухаючись у напрямку райцентру Красний Кут, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на залізне дорожнє огородження.
Від отриманих тілесних ушкоджень водій помер на місці події.
Ведеться слідство.
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