На 9 найбільш завантажених вулицях Києва будуть спеціальні смуги

Окремі смуги для громадського транспорту вздовж 9 найбільш завантажених вулиць і проспектів Києва буде організовано ще до Дня міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, таке доручення профільним управлінням дав голова КМДА Олександр Попов.

Організація окремих смуг для громадського транспорту здійснюється у рамках масштабної програми з покращення комфортності та швидкості пасажирських перевезень у столиці.

«До Дня Києва ми плануємо реалізувати пілотний проект з організації окремих смуг для громадського транспорту. Такі смуги з’являться одразу в кількох районах міста. Якщо цей проект виявиться вдалим та результативним, ми зможемо швидко поширити його на весь Київ», – сказав голова КМДА.

За його словами, окремі смуги попередньо можуть бути облаштовані у Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах. До пілотного проекту увійдуть вулиці і проспекти, якими щодня курсує найбільша кількість великогабаритних тролейбусів та автобусів.

Крім того, аби забезпечити безперебійне функціонування таких смуг, Верховна Рада України прийняла зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. Так, штраф за паркування та заїзд на спеціальну смугу громадського транспорту приватних автомобілів збільшено до 510-680 гривень. Нові правила наберуть чинності після підписання Президентом України та офіційного оприлюднення, відзначається в повідомленні прес-служби КМДА.

Також Київ ініціюватиме перед Верховною Радою відновлення права примусової евакуації незаконно припаркованих автомобілів, зокрема, залишених на спеціальних смугах громадського транспорту.

За даними КМДА, раніше у столиці такі смуги було відведено на вулицях Саксаганського, Жилянській, Горького та Великій Васильківській. Їхній безперебійній роботі нині перешкоджають незаконно припарковані автомобілі.