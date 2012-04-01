Поліція радить 1 квітня утриматися від жартів

"Щодня до служби "02" московської поліції надходить в середньому 15-20 тисяч сигналів про різні події і злочини в місті, всі вони ретельно перевіряються. І 1 квітня, незважаючи на День сміху, співробітники поліції працюватимуть як зазвичай, без послаблень на те, що хтось просто невдало пожартував", - сказала РІА "Новости" представниця прес-служби.



Вона зазначила, що, як правило, 1 квітня кількість дзвінків на 02 збільшується на кілька тисяч.



За законом, співробітники поліції зобов'язані негайно реагувати на ВСІ сигнали, інколи задіюючи десятки, або й сотні співробітників поліції, при тому, що в цей час десь в іншому місці може статися реальний злочин і людям справді оперативно потрібна допомога поліцейських, додали в главку.



Крім того, підкреслила співрозмовниця агентства, "телефонним хуліганам" не слід забувати про те, що за подібні жарти передбачена відповідальність як адміністративна, так і кримінальна.