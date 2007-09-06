Театр у рідному місті Паваротті буде названий на його честь

Мешканці рідного міста Лучано Паваротті, Модени, схвально сприйняли пропозицію мера Джорджо Пігі назвати на честь маестро Міський театр, розповів РІА Новостихудожній керівник театру Альдо Сісілло.

"Театр буде з гордістю і щастям носити ім`я Лучано Паваротті", - сказав він.

"Вперше він виступив в нашому театрі 1961 року, після того, як переміг на міжнародному конкурсі молодих співаків. Востаннє він дав тут концерт 2001 року, коли відзначали 40-річчя його творчої кар`єри. Тоді привітати Лучано в Модену з`їхалися багато світових знаменитостей", - наголосив співрозмовник агентства.

Як зазначив Сіссіло, Паваротті був присутній і на відкритті театру в 1999 році. Тоді після майже двох років бездіяльності, храм мистецтва відкривали, зробивши капітальну реставрацію.

Про те, що Міський театр Модени буде названий на честь Паваротті повідомив телеграмою родичам маестро мер міста Джорджо Пігі.