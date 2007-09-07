Художник прикрашає сіднички моделі партійним логотипом (фоторепортаж)

Сімферопольський художник здійснив свій задум: прикрасити тіло учасниці реаліті-шоу «Виборець» Емілії Першинової логотипами партій і блоків, що беруть участь в позачергових виборах. Мета привернути увагу до виборів, закликати молодь активно голосувати. Місце для партійних логотипів вибирали жеребкуванням: шістьом випав живіт (включаючи Партію регіонів), шістьом - спина, комуністам і Тимошенко - ліва нога, Вітренко - серце, Луценкові... Ну самі дивіться. Модель вважає це місце найпривабливішим.

Фото Олексія Сувірова / УНІАН